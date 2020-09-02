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Güney'de 5 yeni vaka daha

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Güney'de 5 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen testlerde son 24 saat için 5 yeni poizitif vaka daha tespit edildiği açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saatte gerçekleştirilen 2643 test sonucunda 5 yeni koronavirüs vakası saptandı. Toplam vaka sayısı ise 1495’e yükseldi.
Tespit edilen yeni vakaların bir tanesinin pozitif vakaların temaslısı olduğu, 2 vakanın özel girişimler tarafından yaptırılan testlerde tespit edildiği, bir vakanın doktor tavsiyesiyle yapılan testlerde saptandığı kaydedildi. Bir vakanın ise limanlarda yapılan yolcu geri dönüşlerindeki testlerde tespit edildiği belirtildi.

 
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