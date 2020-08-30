Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde bugün de vaka sayısı tek rakamlarda kalması yüzleri güldürdü.

Rum sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 2 bin 845 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi. Toplam vaka sayısı 1487.

Rum haber kaynaklarına göre, pozitif vakaların üçü yurtdışından gelirken, biri de semptom gösterdiği için şahsi doktoru tarafından test yaptırmaya gönderilmesi sonucunda belirlendi.

Yurtdışından gelen vakalardan 2 tanesinin Budapeşte'den gelen yolcular, bir tanesinin ise Atina'dan dönen yolcu olduğu belirtildi.

Öte yandan bir kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde entübe olarak tedavi görürken, 6 hastanın ise Mağusa Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.