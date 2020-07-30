Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 4 pozitif yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildiği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilieri tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan 1789 test sonucunda 4 pozitif vakanın daha tespit edildiği açıklandı.

Bu vakaların 3 tanesinin semptomlar göstermesi sonucunda başvurdukları özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı bildirilirken iki tanesinin Limasol'da olduğu kaydedildi.

Diğer vakanın ise özel kurum ve kuruluşlara yapılmaya başlanan 10 bin adet test çerçevesinde bir otel çalışanında koronavirüs tespit edildiği ancak bu kişinin asemptomatik olduğu belirtildi.