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Güney'de 4'üncü ve 5'inci doz aşılara beklenenden az ilgi

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Güney'de 4'üncü ve 5'inci doz aşılara beklenenden az ilgi
Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı yapılan hatırlatma dozu niteliğindeki 4’üncü ve 5’inci doz aşılara beklenen ilginin gösterilmediği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak 18 yaş üstündeki genel nüfusun yüzde 66’sının, 3’üncü doz aşı yaptırdığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta 60 yaş üzerinde 3’üncü doz aşı yapanların oranının yüzde 86;  dördüncü doz aşı yaptıranların yüzde 19.9, beşinci doz yaptıranların ise yüzde 1 olduğuna dikkati çekti.
Habere göre tüm nüfus bazında ise, üçüncü doz yüzde 53.5; dördüncü doz yüzde 4.8; beşinci  doz ise yüzde 0.2 şeklinde yer aldı.
18 yaş üstünde nüfusun yüzde 66’sı üçüncü doz, yüzde 5.9’u dördüncü doz, yüzde 0.3’ü ise beşinci doz aşı oldu.
Gazete 20 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında toplam 10 bin 224 kişinin aşı olduğunu yazan gazete 397’sinin birinci doz, 96’sının ikinci, 705’nin üçüncü, 7 bin 53’nün dördüncü, 1973’nün ise beşinci doz ile ilgili olduğunu yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta toplam 670 bin 202 kişi birinci doz; 645 bin 830 kişi ikinci doz; 479 bin 364 kişi üçüncü doz;  42 bin 988 kişi dördüncü doz, bin 976 kişi ise beşinci doz aşı yaptırdı.
 
 
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