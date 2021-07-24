Güney'de 4. cü dalga endişesi artıyor

Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 kaynaklı ölümlerin her gün yaşanmaya başladığına dikkat çekildi.

Alithia gazetesi “Koronavirüs: Her Gün Ölü-Şu Ana Kadar Ölü Sayısı 398’e yükseldi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Kovid-19’dan ölümlerin her gün yaşandığına dikkat çekti.

Gazete, 19 Temmuz’da 5, 20 Temmuz’da 1, 21 Temmuz’da 3, dün akşam ise 4 kişinin Kovid-19’dan dolayı öldüğünü ve toplam ölü sayısının 398’e yükseldiğini yazdı.

Gazete, dün hayatını kaybeden 4 kişiden ikisinin, 74 ve 69 yaşlarındaki iki kadın, diğer ikisinin ise 87 ve 85 yaşlarındaki iki erkek olduğunu belirtti.

Habere göre, bugüne kadar ölenlerin yaş ortalaması 77.2 olarak belirlendi.

Gazete haberinde dün bin 46 yeni vakanın daha açıklandığını anımsattı.

4’ÜNCÜ DALGA

Haravgi gazetesi “İş Planı Olmaksızın 4’üncü Dalgaya Ulaştık” başlığıyla manşet ve iç sayfalarında verdiği haberinde, hastanelerdeki durumun sınır noktasına gelmesiyle, devlet hastanelerinin dayanma gücü konusundaki endişenin arttığını yazdı.

Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü (UKİPİ) Yönetim Kurulu’nun dün bir araya gelerek, bir dizi karar aldığını yazan gazete, bu kararlar arasında vardiya satın alınması ve yeni personel istihdam edilmesinin de bulunduğunu belirtti.

Habere göre, UKİPİ, Kovid-19 ünitelerinin personelle donatılması için vardiya satın alınmasına, emeklilik ve istifalar nedeniyle doğan boşluğun doldurulması için de derhal 20 personelin istihdam edilmesine karar verdi.

UKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau açıklamasında, muhtemelen tatilde olmaları nedeniyle öze doktorlarla iletişime geçememesinden dolayı acil servislere ve kısa süreli yatışlara başvuruda bulunan hasta sayısının son dönemlerde arttığını belirtti.

Harilau, hastaneleri ziyaret eden hastaların yüzde 50’sinin “5’inci kategoride”, bir diğer deyişle doğru bir yönlendirmeyle evde kalabilecek hasta olduklarını ifade etti.

PASİKİ Başkanı Sotiris Kumas, özel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bazı kişilerin doğru hareket etmemesi nedeniyle vardiya alımının gerekli olduğunu söyledi.

Kumas, yaz döneminde yaz izinleri ve Kovid-19 vakalarının artışının öngörülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, Politis gazetesi ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) numuneler üzerinde yapılan incelemelerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki 4’üncü dalganın arkasında Delta (Hint) varyantının bulunduğunu yazdı.

Gazete, Delta varyantının küçük yaşlarda sahip olabileceği etkiler ve Güney Kıbrıs’ta aşılamanın 7 ay önce başlaması nedeniyle aşılı kişilerin antikorları konusunda uzmanların endişe taşıdığını yazdı. Uzmanların, 3’üncü doz aşı konusunu da gündeme getirdikleri kaydedildi.