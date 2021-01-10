Güney'de 4 bin500 kişi aşılandı

Güney’de düne kadar 4 bin 500 kişi aşılandı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, hükümetin stratejisi ile aşılama programından söz etti.

İoannu, stratejilerinin sağlık sisteminin rahatlatılması ve aşılamayla birlikte aşı koruması sağlanması olduğunu belirterek, önümüzdeki mayıs ayına kadar kısıtlayıcı önlemleri kaldırmayı umduklarını söyledi.

Şu an önlerinde bulunan verilere dayanarak, 60-70 bin kişinin aşılanacağını dile getiren Rum bakan, nüfusun yüzde 20’si öncelik sırasına göre aşılandığı zaman, hastaneye yatışların yüzde 80 oranında azaldığından söz eden bir istatistik bulunduğuna dikkat çekti.

İoannu, dolayısıyla 150 bin kişiyi nisan ortasına kadar aşıladıkları zaman, hastaneye yatışları etkin bir şekilde azaltacak pozisyonda olacaklarını vurguladı.

Aşılama programından da söz eden ve ilk sırada huzurevlerinin bulunduğunu dile getiren İoannu, şu ana kadar 4 bin 500 kişiyi aşıladıklarını dile getirerek, haftalık olarak 6 bin 800 aşı aldıklarını kaydetti.

Öte yandan önceki gün Güney Kıbrıs’ta 80 yaş üzeri 527 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı. Toplamda 80 yaş üzeri 33 bin kişinin aşılanmasının bekleniyor.

