Güney'de 33 yeni vaka ve 1 ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta son24 saatte yapılan 2 bin 891 test sonucunda 33 yeni Covid 19 vakası belirlendi. Tedavisi devam eden 89 yaşındaki hasta ise hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilerine göre, toplam vaka sayısı 1951, toplam ölü sayısı ise 25’e yükseldi.



Mevcut 33 vaka ile ilgili olarak:

- 14 tanesi takip edilerek tespit edildi

- Özel girişim tarafından 12 vaka tespit edildi

Bir Kişisel Hekim tarafından sevk edilen 2 vaka tespit edildi

Uçuşlarda tespit edilen 4 vaka

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında 1 vaka tespit edildi.