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Güney'de 30 yeni vaka

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Güney'de 30 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 30 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Tespit edilen tüm vakaların ülkeye havayolu ile dönüş yapan kişiler arasında yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.
Bu 30 vakanın 17 tanesinin Yunanistan'ın Mikonos adasından önenler arsında olduğu, 10 tanesinin Amsterdam'dan dönen uçakta bulunan kişiler arasında yapılan testlerde ortaya çıktığı, üç kişinin ise Londra'dan dönen uçakta yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.
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