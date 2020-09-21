Güney'de 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele programı çercevesinde yapılan covid-19 testleri sonucunda üç yeni vaka daha tespit edildi.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 3 bin 36 test sonucunda üç yeni vaka tespit edildi.Tespit edilen üç yeni vakadan bir tanesinin Yunanistan'dan dönen bir kişi olduğu, bir diğer vakanın ise yoğun yerlerde bulunan 5 bin kişiye yapılaca testler kapsamında yapılan testlerde ortaya çıkan bir vaka olduğu bildirilirken, bir vakanın belirtiler göstermesi nedeniyle ise özel doktorunun tavsiyesiyle test yaptırması sonucu saptandığı açıklandı.Tespit edilen 3 yeni vaka sayısıyla birlikte toplam pozitif vaka sayısı 1603'e ulaştı.LİSE ÖĞRENCİSİNDE KORONA VİRÜS

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan Korona virüs vakalarından bir tanesinin lise öğrencisi olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, “Mağusa” bölgesindeki bir okulda öğrenim gören bir lise öğrencisinin Korona virüs semptomları gösterdiğini, bu sebeple yapılan testinin ise pozitif çıktığını bildirdiler.

Haberde, söz konusu vakanın dün ilan edilen vakalar arasında olduğu ve öğrencinin temasta bulunduğu 40 kadar sınıf arkadaşı ile öğretmenlerinin karantinaya alındıkları belirtildi.

Temaslıları test yapılma sürecine başlandığı, okulun ise dezenfekte edildiği vurgulandı.