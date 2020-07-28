Güney'de 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda 3 yeni pozitif vakaya daha rastlandığı bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1974 test sonucunda 3 pozitif vakanın daha tespit edildiği açıklandı.

Bu vakalardan birinin dün adaya gelen Bulgar asıllı kişiye hava alanında yapılan test sonucunda ortaya çıktığı belirtilirken, diğer iki vakanın ise birlikte yaşadığı ve bir tanesinin geçtiğimiz günlerde ABD'den ülkeye geldiği bildirildi.

Bu vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1063'e ulaştı.