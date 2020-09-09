Güney'de 3 yeni vaka biri Kuzey'den gen Suriyeli

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte içerisinde yapılan 2 bin 251 test sonucunda 3 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, tespit edilen 3 vakadan bir tanesinin cumartesi Kuzey'den Güney'e geçen Suriyeli mültecilere yapılan testler sonucunda tespit edildi. Diğer vakanın ise Filipinlerden gelen bir gemide bulunan bir kişi olduğu ve belirtileri nedeniyle gözlem altında olduğu kaydedilirken, diğer vakanın ise semptomları nedeniyle test yaptıran bir Kıbrıslı olduğu kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünkü 3 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 1514’e yükseldi.