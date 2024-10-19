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Güney'de 29 bin çocuk fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

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Güney'de 22 bin kişi ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde, 29 bin çocuk fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

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Güney'de 29 bin çocuk fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya
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Güney Kıbrıs’ta 29 bin çocuğun fakirlik sınırında yaşadığı ve fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum Sosyal Refah Müsteşarı Marilena Evagoru’nun önceki gün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuk sayısının 2023 rakamlarına göre 29 bin olduğunu söylediğini yazdı.

Evagoru; 2019’da bu rakamın 35 bin olduğunu ve 2030 yılına kadar 32 bine düşürmeyi hedefledikleri rakamı şimdiden 29 bine indirmeyi başardıklarını da vurguladı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerinin, nüfusun yüzde 2,4’ünün ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, enstitünün 2023 verilerinin, nüfusun yüzde 2,4’lük bir kesiminin, yani 22 bin kişinin ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Habere göre konuya ilişkin bir araştırma, bu kişilerin, ürün, hizmet ve sosyal etkinliklerin yer aldığı 13 maddelik bir listenin 7 maddesine, ekonomik sebeplerle erişemediklerini ortaya koydu.

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