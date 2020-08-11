Güney'de 25 yeni vaka, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 4024 test yapıldı ve 25 kovid-19 vakası daha tespit edildi. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta bugün tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1277’ye çıktı.

Tespit edilen 25 yeni vakanın temaslıları takip yoluyla ortaya çıktığı, 6 vakanın özel kliniklerde yapılan testlerde belirlendiği, 3 vakanın ülkeye gelen yolcular olduğu belirtildi. Diğer 3 vakanın ise kamu ve özel çalışanlarına yapılan testler kapsamında belirlendiği bildirildi.

Bu arada hastalar arasında bulunan 1 kişi ise öldü. Bu ölümle birlikte Güney Kıbrıs’ta kovid-19’dan dolayı ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.