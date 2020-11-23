Güney'de 234 yeni vaka

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 484 numuneden 126 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.351 örnekten 8'i tespit edildi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 268 örnekten 26 vaka belirlendi.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 252 numuneden 5 vaka belirlendi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 344 numuneden 1 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol Bölgesi'nde alınan 1.085 numuneden 8 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 327 numuneden 2 vaka belirlendi.

Limasol ve Baf illerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 175 numuneden 1 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 430 örnekten 5 vaka belirlendi.

Huzurevlerinde ve diğer yapılarda laboratuar test programı kapsamında alınan 52 örnekten 52 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirlere ve yasaklara rağmen yeni vaka sayısı gerilemiyor.Güney'de son 24 saate yapılan 5 bin 167 PCR testi sonucunda 234 pozitif vakaya rastlanırken, yapılan 5665 hızlı test sonucunda is 70 pozitif vaka tespit edilirken, bu vakaların doğrulanması için PCR testlerinin yapıldığı bildirildi.Bugünkü yeni vakalarla toplam vaka sayısı 8.947'ye ulaştı.Bugün tespit edilen yeni vakaların dağılımı şöyle: