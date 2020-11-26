Güney'de 220 yeni vaka ve 1 ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 12 bin 99 test sonucunda 220 yeni Covid 19 vakası tespit edildi.Bugünkü yeni vakalarla Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 9.673'e ulaştı.
Rum haber kaynaklarına göre, bir kişi de hayatını kaybetti.
Bugünkü vakaların dağılımı şöyle:
Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 707 numuneden 88 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.331 örnekten 54 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 289 numuneden 7 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 126 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 1.552 numuneden 13 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf İlçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Larnaka ilinden alınan 261 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf illerine gidiş-dönüş muafiyeti kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Gazimağusa ilinden alınan 2 numuneden 2 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 381 numuneden 3 vaka belirlendi.
- Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 172 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 222 örnekten 2'si tespit edildi.