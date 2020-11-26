Güney'de 220 yeni vaka ve 1 ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 12 bin 99 test sonucunda 220 yeni Covid 19 vakası tespit edildi.Bugünkü yeni vakalarla Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 9.673'e ulaştı.

Rum haber kaynaklarına göre, bir kişi de hayatını kaybetti.

Bugünkü vakaların dağılımı şöyle:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 707 numuneden 88 vaka tespit edildi.