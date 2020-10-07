Güney'de 21 yeni vaka ve 1 ölüm daha

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 2095 test sonucunda 21 yeni vakaya rastlanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kişinin 62 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.
Tespit edilen 21 yeni vakanın ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 173 örnekten 9 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 271 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 864 örnekten 9'u tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 245 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 85 örnekten 1 vaka belirlendi.