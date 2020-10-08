Güney'de 21 pozitif vaka da bugün

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilğiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3133 covid-19 testi sonucunda 21 yeni vaka daha saptandığı bildirildi.
Yeni vakaların dağılımı ise şu şekilde oldu:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 188 örnekten 6 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 161 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 700 numuneden 7'si tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.431 örnekten 4 vaka belirlendi.
Bugün tespit edilen yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1918'e ulaşmış oldu.