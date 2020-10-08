banner480
banner69
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
40 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
10 0
 
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
70 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
31 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
178 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
243 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
40 0
banner529

Güney'de 21 pozitif vaka da bugün

banner476

Güney'de 21 pozitif vaka da bugün
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda yeni vakalar tespit edilmeye devam ederken, vaka sayısının 20'nin altına düşmemesi dikkat çekiyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilğiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3133 covid-19 testi sonucunda 21 yeni vaka daha saptandığı bildirildi.
Yeni vakaların dağılımı ise şu şekilde oldu:
  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 188 örnekten 6 vaka belirlendi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 161 numuneden 4 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 700 numuneden 7'si tespit edildi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.431 örnekten 4 vaka belirlendi.    
Ayrıca Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan altı kişinin tedavisinin sürdüğü, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde iki entübe hastanın olduğu kaydedidli.
Bugün tespit edilen yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1918'e ulaşmış oldu.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.