Güney'de 21 pozitif vaka da bugün

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 188 örnekten 6 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 161 numuneden 4 vaka belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 700 numuneden 7'si tespit edildi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.431 örnekten 4 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda yeni vakalar tespit edilmeye devam ederken, vaka sayısının 20'nin altına düşmemesi dikkat çekiyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilğiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3133 covid-19 testi sonucunda 21 yeni vaka daha saptandığı bildirildi.Yeni vakaların dağılımı ise şu şekilde oldu:Ayrıca Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan altı kişinin tedavisinin sürdüğü, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde iki entübe hastanın olduğu kaydedidli.Bugün tespit edilen yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1918'e ulaşmış oldu.