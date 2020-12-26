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Güney'de 2 ölüm daha

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Güney'de 2 ölüm daha
Güney Kıbrıs’ta bugün 536 PCR testi 3 bin 530 ise hızlı test yapılırken, PCR testlerinde 25 yeni vaka tespit edildi. Hızlı testler sonucunda ise 208 pozitif vaka tespit edilerek PCR testine gönderildi.
Bugün 2 kişinin daha öldüğü Güney’de toplam vaka sayısı 19 bin 391’e, toplam ölüm sayısı 111’e yükseldi.
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