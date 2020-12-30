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Güney'de 2 ölüm, 704 yeni vaka

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Güney'de 2 ölüm, 704 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 2 yeni can kaybı meydana geldi, 704 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün 67 ve 90 yaşlarındaki iki erkek hasta hayatını kaybetti ve toplam can kayıpları 119'a ulaştı.

Bugün yapılan 17 bin 541 testten 704'ünün pozitif çıkmasıyla pandeminin başlangıcından beri saptanan vaka sayısı 22 bin 19'a yükseldi.

Bugün itibarıyla tedavi görmekte olan koronavirüs hastası 159, 22'si entübe olmak üzere durumu ciddi olanların sayısı da 41 olarak açıklandı.

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