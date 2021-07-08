Güney'de 19 yaşındaki futbolcu trafik kazasında öldü

Rum tarafındaki “Alki” futbol takımında forma giyen 19 yaşındaki Sofoklis Minas isimli futbolcunun, geçtiğimiz Salı akşamı Larnaka’da gerçekleşen kazada hayatını kaybettiği haber verildi.
Minas’ın ölümünün futbol dünyasını yasa boğduğunu yazan Alithia, Minas’ın Alki’den önce ise “Ermi Aradip’te” forma giydiğini belirtti.
Öte yandan gazete, aynı gece Ksilofagu-Liopetru yolunda meydana gelen bir motor kazasında da “Trillis” olarak bilinen eski futbolculardan Yorgos Kiriaku’nun hayatını kaydettiğini ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.