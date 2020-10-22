Güney'de 188 pozitif vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 304 test sonucunda 188 yeni Covid-19 vakasına daha rastlandı.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta saptanan vaka sayısı 3 bin 154'e yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 375 numuneden 22 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 2.380 örnekten 140 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 52 örnekten 5 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 152 örnekten 13 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.069 numuneden 7 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 49 numuneden 1 vaka belirlendi.