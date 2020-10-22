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Güney'de 188 pozitif vaka daha

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Güney'de 188 pozitif vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 304 test sonucunda 188 yeni Covid-19 vakasına daha rastlandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta saptanan vaka sayısı 3 bin 154'e yükseldi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 375 numuneden 22 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 2.380 örnekten 140 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 52 örnekten 5 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 152 örnekten 13 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.069 numuneden 7 vaka belirlendi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 49 numuneden 1 vaka belirlendi.
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