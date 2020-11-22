Güney'de 187 pozitif vaka ve bir can kaybı daha

Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların doğrulanması için alınan 84 örnekten 56'sı için PCR testi yaptırdık. PCR yöntemiyle doğrulanan pozitif antijen pozitif testler, günlük vaka sayısına dahildir ve aşağıdaki toplam vaka sayısı.

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 554 numuneden 52 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.100 numuneden 52 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 397 numuneden 14 vaka belirlendi.

Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 246 numuneden 6 vaka belirlendi.

Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 244 numuneden 6 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf ilçesinden alınan 280 numuneden 1 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testlerde 187 pozitif vakaya daha rastlanırken bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yappılan açıklamaya göre, yapılan 3223 PCR testi sonucunda 187 pozitif vaka tespit edilirken, 6304 hızlı test sonucunda ise 121 pozitif vakanın tespit edildiği ve bunların PCR test sonuçlarının beklendiği bildirildi.Öte yandan Lefkoşa'da 87 yaşındaki bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede covid 19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildiirldi.Güney'de bugünkü yeni vakklarla birlikte toplam vaka sayısı 8.685'e yükseldi.