Güney'de 174 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatde gerçekleştirilen 4 bin 33 test sonucunda 174 Covit-19 vakası daha tesbit edildi.

Limasol’da Sokration Yaşlılar Evinde geçen hafta 91 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen kadının ardından önceki gün 91 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan ve Mağusa Genel Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında bulunan yaşlı adamın ölüm nedeninin septik tıkanma olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Limasol'daki yaşlılar evinde 37 sakinin ve personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

91 yaşındaki kadının ailesi huzurevini gerekli protokolleri usulüne uygun şekilde uygulamamakla suçladı.

Kadının torunu yaptığı açıklamada, eve gönderilen hemşire olan personelden birinin iki kez test yaptıktan sonra üçüncü testinin pozitif olduğunu söyledi. Torun, 27 Ekim'de hemşirenin semptomları gösterdikten sonra büyükannesinin Gazimağusa hastanesine götürüldüğünü ve testinin pozitif çıktıktan sonra kendisine haber verildiğini söyledi.

Torun, büyükannenin 3 Ekim'de eve kabul edildiğini, birkaç gün önce evde pozitif bir vaka olduğunu öğrendiğinde, endişelenmesi için bir neden olmadığına dair güvence verildiğini ancak, sakinlerin test edilmeye karar verilmesinin 17 gün sürdüğünü söyledi.

Sokration Başkanı Maria Socratous, hemşirenin pozitif bulunmasının ardından 25 Ekim'de sakinlerin yakınlarına haber verdiklerini söyledi. Ancak hemşirenin 15 gündür kendi kendine tecrit altında olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığı, tesis yönetiminin tüm protokollere uyup uymadığını kontrol etmesi için Çalışma Bakanlığına da bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta pandemiyle ilgili sonuçların rahatlatıcı olmadığına dikkat çekildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Başkanın Ellerinde Bomba- Uzmanlar Başkana Kısıtlamaların Uzatılmasına Dair Fikirlerini Gönderdi” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, uzmanların önceki günkü toplantısının ardından, bugün toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun yeni kısıtlamalarla ilgili zor kararlar almaya çağrılacağının kesin olarak addedildiğini yazdı.

Uzmanların önerilerini hazırladıklarını da kaydeden gazete, bunları benimseyip benimsememek ve Güney Kıbrıs genelinde olduğu kadar, özellikle Limasol ve Baf kazaları olmak üzere yerel düzeyde ek kısıtlamalar uygulamanın ise hükümete bağlı olduğunu belirtti.

Limasol ve Baf’ta koronavirüsün yayılmasının güvenlik sınırlarını aşan bir seviyede kalmayı sürdürdüğünün tespit edildiğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik göstergelerin arttığını, aynı zamanda hastaneye yatan koronavirüs hastalarında da artış olduğunu belirtti.

“Mağusa” ve Lefkoşa Rum kesimindeki hastanelerde önceki akşama kadar 40 hastanın tedavi görmekte olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Sağlık Bakanı tarafından uzmanların önerileri hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Limasol’daki yaşlı bakımevindeki durumun oldukça endişe verici olduğunu da yazan gazete, burada 37 vaka tespit edildiğini ve aynı yerde iki kişinin koronavirüsü yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

Uzmanların önerileri arasında başka şeylerin yanında Güney Kıbrıs genelinde akşam saatlerinde sokağa çıkmanın yasaklanmasının da bulunduğunu kaydeden gazete, epidemiyolojik veriler ile uzmanlar grubunun önerilerinin bugün toplanacak bakanlar kuruluna sunulacağını belirtti.

KUSİOS: “RAKAMLAR KORKUTUCU”

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise önceki gün konu hakkında yaptığı açıklamada, rakamların korkutucu olduğunu dile getirerek, Ekim ayında, son 7 ay boyunca kaydedilenler kadar vaka kaydedildiğini dile getirdi.

Hükümetin uzmanların tavsiyelerini büyük bir dikkatle dinlediğini de dile getiren Kusios, kararların siyasi aşamada alındığını belirtti. Esas olanın sağlık ve halkın güvenliği olduğunu kaydeden Kusios, çocukların eğitimini, ekonomiyi ve var olabildiği ölçüde sosyal yaşamı göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

YAŞLILAR EVİ KONUSUNDA POLİS ARAŞTIRMASI

Öte yandan Limasol’daki yaşlılar evinde 37 vaka tespit edildiğini ve ciddi semptomlar gösterip hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, hayatını kaybeden yaşlılardan birinin ailesinin şikayeti üzerine polisin de konuya müdahil olduğunu ifade etti.

Yaşlılar evinde kalanlara onaylanmamış olan bir laboratuvar tarafından test yapıldığını, pozitif çıkan testler olduğunu fakat laboratuvarın onaylanmamış olmasından ötürü sonuçların ilgili makamlara bildirilmediğini kaydeden gazete, söz konusu laboratuvarın sonuçları epidemiyolojik gözetim birimine gönderememesinden ötürü olağan prosedürün de izlenemediğine vurgu yaptı.

Gazete, Limasol’a bağlı olan ve yaklaşık 1.500 kişilik nüfusa sahip olan Kiperunda köyünün ise köyde 39 vaka tespit edilmesinin ardından kendi kendisine sokağa çıkma yasağı uyguladığını ifade etti.

Olması gerekenlerin evlerinde kendi kendilerini izole ettiklerini, çalışanların işlerine gidip geldiklerini yazan gazete, köy meydanındaki kafelerin ise kapalı olduğunu ve gerekli şeyler dışında kimsenin ortalıkta gezmediğini ekledi.



