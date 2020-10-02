Güney'de 17 pozitif vaka daha

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 73 numuneden 14 vaka tespit edildi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.784 numuneden 2 vaka tespit edildi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 183 numuneden 1 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele devam ederken yapılan yeni testlerde Limasol ve Larnaka bölgesinde özellikle okullarda yeni vakalar saptandığı bildirildi.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 2412 covid-19 testi sonucunda 17 yeni vaka daha tespit edildiği açıklandı.Yeni vakaların dağılımının ise şu şekilde olduğu kaydedildi:Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1789'a ulaşmış oldu.Ayrıca Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, 4'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere SARS-CoV-2 virüsü pozitif 9 kişinin tedavisi sürüyor. Entübe edilen hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.