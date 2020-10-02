Güney'de 17 pozitif vaka daha

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 2412 covid-19 testi sonucunda 17 yeni vaka daha tespit edildiği açıklandı.
Yeni vakaların dağılımının ise şu şekilde olduğu kaydedildi:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 73 numuneden 14 vaka tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.784 numuneden 2 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 183 numuneden 1 vaka belirlendi.
Ayrıca Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, 4'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere SARS-CoV-2 virüsü pozitif 9 kişinin tedavisi sürüyor. Entübe edilen hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.