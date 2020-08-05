Güney'de 15 yeni koronavirüs vakası daha

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs yayılımı devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı rakamlara göre son 24 saat içinde 15 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

Güney'de yapılan toplam 3132 test sonucunda 15 yeni vaka tespit edilirken, vakaların çoğunluğu yerel bulaşma yoluyla olduğu açıklandı.

15 yeni vakanın 7 tanesinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu, 4 tanesinin kendi istekleriyle test yaptıran 1081 kişi içinden tespit edildiği, 1 vakanın ülkeye gelen yolculardan olduğu kaydedildi.

İki pozitif vakanın Suriyeli göçmenlere yapılan testlerde ortaya çıktığı bir vakanın ise halk kliniklerinde yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.

Bugün tespit edilen 15 yeni vakayla birlikte toplam pozitif vaka sayısı1195'e ulaştı.