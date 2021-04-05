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Güney'de 15 bin 362 yeni seçmen kayıt yaptırdı

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Güney'de 15 bin 362 yeni seçmen kayıt yaptırdı
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Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimi için kütüklere yeni kayıt yaptıran kişi sayısının 15 bin 362 olduğu belirtildi. 
Haravgi gazetesi Rum Yüksek Seçim Kurulu yetkilisi Menelaos Vasiliu’nun açıklamasına dayanarak, geçtiğimiz cuma gününe kadar 15 bin 362 yeni seçmenin kayıt yaptığını yazdı.
Gazete 2016 yılında ise 10 bin 79 seçmenin kayıt yaptırdığını, 2021 yılında ise bu sayının 5 bin artarak 15 bin 362’ye çıktığını belirtti. 
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