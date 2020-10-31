Güney'de 149 yeni vaka ve 1 ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 783 test sonucunda 149 vaka belirlendi, 91 yaşında bir hasta hayatını kaybetti

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'taki toplam Covid 19 vaka sayısı 4 bin 366, salgından dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 26 oldu.,

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: