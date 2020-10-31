Güney'de 149 yeni vaka ve 1 ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 783 test sonucunda 149 vaka belirlendi, 91 yaşında bir hasta hayatını kaybetti
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'taki toplam Covid 19 vaka sayısı 4 bin 366, salgından dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 26 oldu.,
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 838 örnekten 9 vaka belirlendi.
- Özel girişimle alınan 1.974 numuneden 84 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 32 örnekten 8 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 895 numuneden 10 vaka belirlendi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 172 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 261 örnekten 4 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 66 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Polis Chrysochous sakinlerinde bir numune alma testinin parçası olarak alınan 295 numuneden 13 vaka belirlendi.
- Kyperounta sakinlerinde örnekleme testinin bir parçası olarak alınan 250 örnekten 19 vaka belirlendi.