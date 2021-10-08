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Güney'de 144 yeni vaka

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Güney'de 144 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde 55 bin 413 test yapıldığı ve 144 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıklandı. Güneyde bugün hayatını kaybeden olmadı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam vaka sayısı 121 bin 136’ya yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 64 hastadan 20’sinin de durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta hükümet bugün yaptığı toplantıda, pandemi önlemlerinden bazılarını kaldırdı. Buna göre, futbol maçlarına, tiyatro, sinema, restoran ve etkinliklere daha fazla kişinin katılmasına imkan sağlandı.

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