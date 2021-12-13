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Güney'de 141 bin test, 715 vaka

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Güney'de 141 bin test, 715 vaka
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 141 bin 566 testin yapıldığı Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 can kaybı olurken 715 de yeni vaka saptandı.

Hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi gören 85 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Pozitiflik oranının yüzde 0.67 olduğu Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 611’e, vaka sayısı da 141 bin 566’ya yükseldi. Bugüne kadar ölenlerin 390’ının erkek 221’ininse kadın ve yaş ortalamasının 75.8 olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören 149 Covid-19 hastasından 52’sinin durumunun ciddi ve 15’inin entübe halde olduğu bildirildi. Hastaların yüzde 77.19’u aşısız.

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