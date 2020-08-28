Güney'de 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saat içinde yapılan testlerde 14 yeni vaka daha saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 2917 test yapılırken 14 pozitif Covid-19 vakasına daha rastlandığı bildirildi.

Tespit edilen 14 yeni vakanın özel girişimler tarafından yapılan 1.112 test sonucunda 8 pozitif vaka tespit edilirken, Göçmen kampında yapılan 36 test sonucunda 2 yeni vaka daha tespit edildi.

Limanlarda yapılan toplam 1420 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildiği bildirilirken, doğrulanmış pozitif vakaların temaslılarına yapılan 130 test sonucunda ise 2 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen 14 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı 1481'e yükseldi.