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Güney'de 130 vaka daha

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Güney'de 130 vaka daha
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınmasına karşın vaka sayıları 100’ün altına inmiyor.
Rum Sağlık Bakanlığ tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 4 bin 285 covid-19 testi sonucunda 130 pozitif vaka daha tespit edildi.
Tespit edilen 130 vakayla birlikte Güney’de bugüne kadar koronavirüse yakalanan sayısı 3444’e ulaştı.
 
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