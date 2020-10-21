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Güney'de 127 yeni pozitif vaka daha

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Güney'de 127 yeni pozitif vaka daha
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen covid-19 testlerin göre yeni vaka sayıları 100'lerin üzerinde olmaya devam ediyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetki,lilerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3.309 test sonucunda 127 pozitif vaka daha saptandı.
yeni saptanan vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 2996'ya ulaştı.

Ayrıntılı olarak tespit edilen 127 pozitif vaka şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 315 örnekten 31 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.357 örnekten 74'ü tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 267 numuneden 6 vaka belirlendi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 244 numuneden 12 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 690 numuneden 4 vaka belirlendi.
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