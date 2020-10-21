Güney'de 127 yeni pozitif vaka daha

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen covid-19 testlerin göre yeni vaka sayıları 100'lerin üzerinde olmaya devam ediyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetki,lilerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3.309 test sonucunda 127 pozitif vaka daha saptandı.yeni saptanan vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 2996'ya ulaştı.

Ayrıntılı olarak tespit edilen 127 pozitif vaka şu şekilde ortaya çıktı: