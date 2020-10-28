Güney'de 113 vaka da bugün

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 113 kişide daha koronavirüs saptandı.

Rum sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 3 bin 122 testte 113 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Bugünkü vakalar ile toplam sayı 3 bin 930'a yükseldi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: