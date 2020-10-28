Güney'de 113 vaka da bugün

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 113 kişide daha koronavirüs saptandı.
Rum sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 3 bin 122 testte 113 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Bugünkü vakalar ile toplam sayı 3 bin 930'a yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 530 numuneden 35 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.062 numuneden 49'u tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 132 numuneden 13 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 689 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 329 örnekten 12 vaka belirlendi.