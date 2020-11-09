Güney'de 111 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerin artırılmasına karşın vaka sayılarının yüksekliği dikakt çekerken, hastanelerdeki hasta sayısının da atması endişeleri atırdığı bildiiliyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göe, son 24 saat içinde yapılan 2 bin 111 test sonucunda 111 yeni vaka saptandığı bildirilirken, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ise 85'e yükseldiği kaydedildi.Güney'de bugüne kadarki toplam pozitif vaka sayısı 6 bini aşarak 6 bin 98'e ulaştı.

Ayrıntılı olarak mevcut yeni vakalar şu şekilde ortaya çıktı: