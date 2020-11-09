Güney'de 111 yeni vaka daha

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göe, son 24 saat içinde yapılan 2 bin 111 test sonucunda 111 yeni vaka saptandığı bildirilirken, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ise 85'e yükseldiği kaydedildi.
Güney'de bugüne kadarki toplam pozitif vaka sayısı 6 bini aşarak 6 bin 98'e ulaştı.
Ayrıntılı olarak mevcut yeni vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 336 numuneden 42 vaka tespit edildi.
- Özel girişimle alınan 354 numuneden 39 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 243 numuneden 15 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 968 numuneden 9 vaka tespit edildi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 210 örnekten 6 vaka belirlendi.