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Güney'de 111 yeni vaka daha

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Güney'de 111 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerin artırılmasına karşın vaka sayılarının yüksekliği dikakt çekerken, hastanelerdeki hasta sayısının da atması endişeleri atırdığı bildiiliyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göe, son 24 saat içinde yapılan 2 bin 111 test sonucunda 111 yeni vaka saptandığı bildirilirken, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ise 85'e yükseldiği kaydedildi.
Güney'de bugüne kadarki toplam pozitif vaka sayısı  6 bini aşarak 6 bin 98'e ulaştı.

Ayrıntılı olarak mevcut yeni vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 336 numuneden 42 vaka tespit edildi.
  • Özel girişimle alınan 354 numuneden 39 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 243 numuneden 15 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 968 numuneden 9 vaka tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 210 örnekten 6 vaka belirlendi.

 
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