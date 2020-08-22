Güney'de 11 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan testler sonucunda dünkü gibi vaka sayısı tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 3446 test sonucunda 11 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 1417'ye yükseldi.
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