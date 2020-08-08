Güney'de 11 yeni vaka 6'sı temaslı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 11 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Rum Sağlık Balanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 3,314 test yapılırken, bu testlerde 6'sı temaslı takibi sonucu olmak üzere 11 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada bugün tespit edilen 11 vakanın 4'ünün daha önceden Amerika'dan gelen bir kişinin temaslıları olduğu bildirilirken, diğer vakalardan 4'nün ise son zamanlarda İngiltere, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat eden kişiler olduğu belirtildi.Bir vakanın ise 10 bin çalışana yapılacak test programı çercevesinde yapılan testlerde tespit edildiği kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte toplan koronaviris tespit edilen vaka sayısı 1233'e yükselmiş oldu.

