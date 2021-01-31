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Güney'de 106 yeni vaka, 2 can kaybı

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Güney'de 106 yeni vaka, 2 can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüsten 2 can kaybı meydana geldi, 106 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs 2 can daha aldı, toplam can kaybı 199'a ulaştı.

Ölenlerin başka hastalıkları da bulunan 80 yaşındaki bir adam ve 71yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi. 

Son 24 saat içinde yapılan 28 bin 364 testten 106'sı pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 30 bin 876'ya ulaştı.

Tedavi gören hasta sayısının 140, durumu ciddi olanların sayısının 50 olduğu kaydedildi.

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