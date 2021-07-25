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Güney'de 10 yıl içinde araçların yüzde 25'i elektrikli olacak

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Güney'de 10 yıl içinde araçların yüzde 25'i elektrikli olacak
Güney Kıbrıs hükümetinin, Rum tarafındaki araçların aşamalı olarak elektrikli araçlarla yer değiştirmesini hedeflediği belirtildi.
Güney'deki Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos'un, dün yaptığı açıklamada 10 yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a ithal edilecek araçların yüzde 25’inin elektrikli olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu ileten Politis, Karusos’un, bugün Güney Kıbrıs’ta 250 elektrikli araç bulunduğunu ve bu rakamın 2030 yılı sonunda 36 bin olacağının tahmin edildiğini söylediğini aktardı.
Yapılan hesaplamalar temelinde, 2030 yılına kadar yeni araç kayıtlarının yüzde 25’inin elektrikli araçlar olacağını belirten Karusos, elektromobilitenin vatandaşların hayatına entegre edilmesi çerçevesinde 28 otobüs alınacağını da dile getirdi. 
Karusos, önümüzdeki 2 yıl içerisinde kamuya ait motosiklet ve motor bisikletlerin (moped) de elektrikli olanlarının satın alınmasıyla değiştirileceğini ifade etti.
Gazete, Eylül ayında bu konuyla ilgili teşvik planları açıklanacağını da ekledi.
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