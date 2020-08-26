Güney'de 10 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde pozitif vaka sayıları halen çift rakamlarda.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 3 bin 207 test sonucunda 10 yeni covid-19 vakası saptandı.

Bu 10 yeni vakanı 4 tanesinin daha önce Mikonostan dönen ve pozitif oldukları tespit edilenlerin temaslıları olduğu blirtilirken, 1 vakanın ülkeye dönen kişilere yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi. Üç pozitif vakanın özel girişimlerin yaptırdığı testlerde saptanırken, geriye kalan 2 vakanın ise Güney Kıbrıs'a geçen suriyeli göçmenlere yapılan testlerde belirlendiği kaydedildi.

Yeni vakalarla birlikte Güney'de toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 1484'e ulaşmış oldu.