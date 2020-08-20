Güney'de 10 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirsle mücadele programında yapılan testler sonucunda yeni vakalar çıkmaya devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 3,202 covid-19 testi sonucunda 10 yeni vaka daha tespit edildi.

Bu yeni vakaların 5 tanesinin daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslılarının takibi sonucu yapılan testlerde ortaya çıkarken, ülkeye gelen veyahut ayrılan kişilere yapılan testlerde 2 yeni vaka belirlenirken, 3 vakanın ise kendi istekleriyle özel laboratuvarlarda yaptırdığı testlerde ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs'ta bugün tespit edilenm 10 yeni vakayla birlikte toplam pozitif vaka sayısı 1395'e yükselmiş oldu.

Güney'de bir hasta yoğun bakımda bir hasta ise entübe şekilde tedavi görüyor.