Güney'de 1 ölüm, 29 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 3 bin 532 test yapılırken, bu testler sonucunda 29 yeni vakanın daha saptandığı açıklandı.
Bu yeni 29 vakanın dağılımının ise şu şekilde oldu:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 179 numuneden 8 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.414 numuneden 5 vaka belirlendi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 208 numuneden 1 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 873 numuneden 9'u tespit edildi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 293 numuneden 1 vaka belirlendi.
- Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 76 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 281 örnekten 1 vaka belirlendi.
Öte yandan koronavirüse yakalanan 90 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı.