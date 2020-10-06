Güney'de 1 ölüm, 29 yeni vaka

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Güney'de 1 ölüm, 29 yeni vaka

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Güney'de 1 ölüm, 29 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 29 yeni vaka tespit edilirken, bir kişi ise hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 3 bin 532 test yapılırken, bu testler sonucunda 29 yeni vakanın daha saptandığı açıklandı.
Bu yeni 29 vakanın dağılımının ise şu şekilde oldu:
  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 179 numuneden 8 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.414 numuneden 5 vaka belirlendi.
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 208 numuneden 1 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 873 numuneden 9'u tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 293 numuneden 1 vaka belirlendi.
  • Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 76 numuneden 4 vaka belirlendi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 281 örnekten 1 vaka belirlendi.
Bugünkü yeni valarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1876'ya ulaştı.
Öte yandan koronavirüse yakalanan 90 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı.
 
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