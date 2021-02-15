Güney'de 1 ölüm, 113 pozitif vaka

Rum Sağlık Bakanlığı bugün bir Covid-19 hastasının COVID-19 nedeniyle öldüğünü, 113 yeni vaka saptandığını duyurdu. Bugün hayatını kaybeden kişinin 86 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Bugünkü vakaların toplam 35.164 testten (PCR ve hızlı testler) tespit edilmiş olup pozitiflik oranı% 0,32 olduğunu açıklayan Rum Sağlık Bakanlığı toplam ölü sayısının 222 ve toplam vaka sayısının ise 32.626'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, ada genelinde 86 kişinin hastanelerde olduğunu ve 25'inin ciddi durumda olduğunu açıkladı.



