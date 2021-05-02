Güney'de 1 can kaybı, 58 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten kaynaklı 1 can kaybı olurken, 58 yeni vaka bildirildi.

Paskalya nedeniyle test sayısının önceki günlere göre oldukça düşük olması dikkat çekti. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 6 bin 158 testin 58'i pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 66 bin 430'a yükseldi.

Bugün yoğun bakımda entübe edilen 56 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 314'e ulaştı.

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 292, durumu ciddi olanların sayısı ise 72 olarak açıklandı.