Güney'de 1 can kaybı, 164 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybederken, 8 bin 366 test sonucu 164 de yeni vaka tespit edildi.

Güneyde koronavirüsten ölenlerin sayısı 176’ya, toplam vaka sayısı da 29 bin 294’e yükseldi.

Halen tedavi gören 194 hastadan 59’unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.