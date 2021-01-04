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Güney'da aşılar için dijital platform oluşturuldu

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Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından basın toplantısı düzenlenerek yeni tip koronavirüse karşı aşılama ile ilgili dijital platformun tanıtıldı

Güney'da aşılar için dijital platform oluşturuldu

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs aşılarının gerek birinci gerek ikinci fazları için randevuların dijital platform üzerinden ayarlanacağı bildirildi.

Rum radyosu, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından basın toplantısı düzenlenerek yeni tip koronavirüse karşı aşılama ile ilgili dijital platformun tanıtıldığını duyurdu.

Buna göre platform, aşı randevularının da ayarlanacağı hak sahibi kişiler, aşı merkezleri ve merkezî düzeyde çalışacak veri merkezi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Bu sayede eldeki aşı miktarı, aşılanmış ve aşılanmamış kişi sayısı anlık takip edilerek yeni aşıların zamanında sipariş edilebilmesine olanak tanınacak.

Bu arada Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, bugün Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek koronavirüs ile ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta şekillenen güncel durum ile hastanelerin durumunu gözden geçirdi.

Danışma Kurulu’nun yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendireceği ve Perşembe günü toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun da muhtemel ikinci genel kapanma konusunda karar vereceği bildirildi.

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