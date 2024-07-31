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Güney, bu protestoyu konuşuyor

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Limasol’da yüzü maskeli genç, hız kameralarını spreyle boyayıp, lenslerini kapattı

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Güney, bu protestoyu konuşuyor
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Limasol’da kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen sabit kameralara müdahale edildi. Bir grup motosikletli yüzü maskeli genç, kameraları spreyle boyayıp, lenslerini kapattı. Bölgeden geçenler, olayı işte böyle görüntüledi.
Olay, Güney Kıbrıs genelinde büyük yankı uyandırdı.
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