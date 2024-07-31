Güney, bu protestoyu konuşuyor

Limasol’da kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen sabit kameralara müdahale edildi. Bir grup motosikletli yüzü maskeli genç, kameraları spreyle boyayıp, lenslerini kapattı. Bölgeden geçenler, olayı işte böyle görüntüledi.
Olay, Güney Kıbrıs genelinde büyük yankı uyandırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.