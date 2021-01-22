Güney beşli konferans için kesin tarih bekliyor

Güney Kıbrıs’ın, Şubat ayının son 15 günü içerisinde yapılması planlanan gayrı resmi beşli konferans için kesin tarih beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından BM Barış Gücü’ne ilişkin konular ile BM’nin İyi Niyet Misyonu’na dair bilgilendirildiklerini ve toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakere sürecine dönüş için gösterdiği çaba ile federasyon zeminindeki çözüme destek belirtildiğini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorularını yanıtladığını ve Spehar’ın kendilerini son gelişmelere dair bilgilendirdiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Dujarric, 5+1 konferansın tarihiyle ilgili bir soru üzerine, kendisinin tarih konusunda konuşacak konumda olmadığı yanıtını vererek, Guterres’in Kıbrıs ile ilgili mevcut duruma çözüm bulunması için gösterdiği çabada net olduğunu ifade etti.

LİLLİKAS’TAN ANASTASİADİS’E BEŞLİ KONFERANSIN TEHLİKELERİYLE İLGİLİ MEKTUP

Gazete, bir diğer haberinde ise, Vatandaşlar İttifakı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, gayrı resmi beşli konferansın içerdiği tehlikelere dair mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Anastasiadis’ten Guterres’i beşli konferans toplamaması için ikna etmesini talep ederken, Guterres’in Kıbrıs sorununa yaklaşımının “başarısız, verimsiz ve büyük tuzaklarla tehlikeler içeren” bir yaklaşım olduğunu savundu.

Lillikas, gayrı resmi beşli konferansın “uğursuz perspektifleri” olan yeni maceralara sürüklenmeye yol açacağını da ileri sürdü.

HRİSTODULİDİS BLOOMBERG’E RÖPORTAJ VERDİ: “TEK ÇÖZÜM İKİ TOPLUMLU VE İKİ KESİMLİ FEDERASYON”

Gazete, bir başka haberinde de, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Bloomberg’e röportaj verdiğini ve Guterres’in Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık da dahil, Kıbrıs sorununda müdahil olan tüm taraflarla yeniden birleşme müzakerelerinin tekrarlanması perspektifini görüşmek üzere Şubat ayı başlarında toplantı yapmak istediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs’ın çok küçük bir ülke olduğunu ve adanın yeniden birleşmesinin tek yolunun iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu savundu.

Hristodulidis, federasyon çözümünün Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilecek tek çözüm olduğunu da iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın İsrail, Lübnan ve Mısır ile deniz bölgesi belirleme anlaşmaları imzaladığını da kaydeden Hristodulidis, aynı şeyi Türkiye’yle de yapmaya hazır olduklarını ifade etti ve “Türkiye, problemlerini Gambot Diplomasisi ile çözemez” görüşünü öne sürdü.