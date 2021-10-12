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Grip aşıları revaçta

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Grip aşıları revaçta
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Güney Kıbrıs’ta, dün itibarıyla grip aşılarının (A gribi) salınmasına başlandığı, ilginin ise büyük olduğu belirtildi.

Politis gazetesi grip aşısı olma hakkına sahip kişilerin 6 aylık-15 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üstü kişiler olduğunu yazdı.

Özel doktorların, devletin sipariş ettiği 180 bin aşıdan 110 bin adedini zaten teslim aldığını yazan gazete, Rum Özel Doktorlar ve Aile Doktorları Birliği Başkanı Andreas Polinikis’in açıklamasına dayanarak, aşıların Güney Kıbrıs’a geldiğini ve doktorlara dağıtıldığını belirtti.

Habere göre Polinikis, doktorlara verilen 110 bin aşının ötesinde 30 bin aşının da eczanelere dağıtıldığını, bunlardan bir çoğunun da tükendiğini söyledi.

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