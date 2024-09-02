Great Sea Interconnector projesi için çözüm aranıyor

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki elektrik enterkonnekte projesinin ekonomik açıdan desteklenmesi ve tüketicilere yük olunmaması amacıyla AB aracılığıyla bir mekanizma arandığı belirtildi

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki elektrik enterkonnekte projesi Great Sea Interconnector (GSI) ile ilgili gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi “Elektrik Ara Bağlantısını Sürdürülebilir Bir Yapısal Şekilde Kapatmak İçin Mekanizma Aranıyor-Tüketiciler Yerine Bunları AB Ödesin” başlıklı haberinde Rum haber ajansı KİPE’ye dayanarak Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki elektrik enterkonnekte projesinin ekonomik açıdan desteklenmesi ve tüketicilere yük olunmaması amacıyla AB aracılığıyla bir mekanizma arandığını yazdı.

Projeye bağlantılı olarak kabloyu döşeyecek olan Norveç şirketi Nexans’ın, yarından itibaren kablo inşa çalışmalarını erteleyeceğine dair uyarısının ardından Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin iletişim halinde olduğunu yazan gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Rum hükümetinin, AB’nin işleyiş şekli temelinde yasal bir yöntem bulmak adına Yunanistan ve Avrupa Komisyonu ile diyalog içerisinde olduğunu belirtti.

Diyaloğun amacının, tüketiciye yük olunmaması ve buna paralel olarak projenin desteklenmesi amacıyla, inşası sırasında (projenin) sürdürülebilir olabilmesi için yasal yöntemin bulunması olduğunu yazan gazete diğer yandan da Rum Enerji Düzenleme Kurumu RAEK’in, kısa zaman içerisinde ekonomik boşlukların ve projenin inşasının sürdürülebilirliği ile ilişkili olup olmadığını da ortaya koyması gerekeceğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) yeni Başkanı Yorgos Asiikalis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e açıklamalarda bulunan DEFA Başkanı Yorgos Asiikalis, Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin tamamlanması için üç ay içerisinde koordinatörün seçileceğini ifade etti.

En yüksek hedefin, elektrik fiyatlarının düşürülmesi olduğunu yineleyen Asiikalis, Enerji Bakanlığı’nın üç stratejiye odaklandığını, bunların doğal gazın temin edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve elektrik bağlantısının sağlanması olduğunu belirtti.

Asiilakis, geçen hafta Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin tamamlanmasını üstlenecek koordinatörün seçilmesi amacıyla ihaleye çıkıldığını, ihaleye üç aylık bir sürenin konulduğunu ifade etti.