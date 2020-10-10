“Grand Hyatt” 2025 yılında Güney'de açılacak

“Grand Hyatt” oteller zincirinin, Güney Kıbrıs’ta inşa edeceği ilk otelinin, 2025 yılında kapılarını açmasının beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Grand Hyatt otelinin, Limasol’a inşa edileceğini, çevresel etkilerine ilişkin incelemenin de şu anda Rum Çevre Dairesi tarafından müzakere edildiğini yazdı.

Gazete 300 yatak kapasiteli olacak olan otelin, Limasol’a bağlı Pirgos’un 3 kilometre güneyinde, Limasol şehir merkezinin 15 kilometre ve Moni’deki Rum Elektrik Dairesi’ne (AİK) ait elektrik santralinin 500 metre, St Raphael isimli özel marinanın 1 kilometre uzağında olacağını belirtti.