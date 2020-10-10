banner480
banner69
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
18 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
40 0
 
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
21 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
35 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
67 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
16 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
84 0
banner529

“Grand Hyatt” 2025 yılında Güney'de açılacak

banner476

“Grand Hyatt” 2025 yılında Güney'de açılacak
“Grand Hyatt” oteller zincirinin, Güney Kıbrıs’ta inşa edeceği ilk otelinin, 2025 yılında kapılarını açmasının beklendiği ifade edildi. 
Fileleftheros gazetesi Grand Hyatt otelinin, Limasol’a inşa edileceğini, çevresel etkilerine ilişkin incelemenin de şu anda Rum Çevre Dairesi tarafından müzakere edildiğini yazdı.
Gazete  300 yatak kapasiteli olacak olan otelin, Limasol’a bağlı Pirgos’un 3 kilometre güneyinde, Limasol şehir merkezinin 15 kilometre ve Moni’deki Rum Elektrik Dairesi’ne (AİK) ait elektrik santralinin 500 metre, St Raphael isimli özel marinanın 1 kilometre  uzağında olacağını belirtti.    
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.